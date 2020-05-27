Меньше месяца на подготовку. Путин назвал дату Парада в честь Дня Победы
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают вместе со слушателями, экспертами и журналистами КП самые главные темы
Меньше месяца на подготовку. Путин назвал дату Парада в честь Дня Победы
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.