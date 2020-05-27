27 Май 2020 2020-05-27T14:06:04+03:00

Мифы о шинах: что будет, если поставить направленную резину наоборот 00:00 00:00

Главные темы:

- Мифы о шинах: что будет, если поставить направленную резину наоборот

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Что нового в новом Renault Kaptur – кроме задранной цены

Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov.expert

- Как делить дорогу со всякими кабанами, лосями и ежиками

Гости: автожурналист Федор Буцко

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Гости: автожурналист Александр Пикуленко