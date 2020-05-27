Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина, Роспотребнадзор заявил, что России удалось выиграть время для борьбы с коронавирусом, москвичам паспорта заменят на QR-коды
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина, Роспотребнадзор заявил, что России удалось выиграть время для борьбы с коронавирусом, москвичам паспорта заменят на QR-коды
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.