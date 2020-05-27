Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов: COVID-19 как вирус пустяковый. А СМИ создали из него глобальную проблему
Михаил Антонов обсуждает с эпидемиологом, доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН Николаем Филатовым, защищают ли перчатки и маски, прошла ли Россия пик и когда можно будет снять карантин
Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов: COVID-19 как вирус пустяковый. А СМИ создали из него глобальную проблему
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