2020-05-27T22:37:36+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Собянин хочет оставить карантин, но его заставляют отменять

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают смягчение режима самоизоляции в Москве, о болезни Рамзана Кадырова, осквернение памятников, интервью доктора Мясникова Ксении Собчак, угрозы красноярским журналистам

Олег Кашин: Собянин хочет оставить карантин, но его заставляют отменять

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