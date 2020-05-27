Олег Кашин: Собянин хочет оставить карантин, но его заставляют отменять
Особый взгляд на события в стране и мире
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают смягчение режима самоизоляции в Москве, о болезни Рамзана Кадырова, осквернение памятников, интервью доктора Мясникова Ксении Собчак, угрозы красноярским журналистам
Олег Кашин: Собянин хочет оставить карантин, но его заставляют отменять
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