28 мая. Закон о переселении индейцев в США, Цусимское сражение, возвращение Максима Горького в СССР, приземление самолета на Красной площади
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
28 мая. Закон о переселении индейцев в США, Цусимское сражение, возвращение Максима Горького в СССР, приземление самолета на Красной площади
28 мая. В этот день в разные годы:
1830 год - Эндрю Джексон подписывает закон о переселении индейцев.
1905 год - разгром русского флота в Цусимском сражении.
1928 год - возвращение Максима Горького в СССР.
1987 год - в Москве на Красной площади на легкомоторном самолете приземляется немецкий пилот-любитель Матиас Руст.