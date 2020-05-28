2020-05-28T01:09:04+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

28 мая. Закон о переселении индейцев в США, Цусимское сражение, возвращение Максима Горького в СССР, приземление самолета на Красной площади

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

28 мая. Закон о переселении индейцев в США, Цусимское сражение, возвращение Максима Горького в СССР, приземление самолета на Красной площади

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28 мая. В этот день в разные годы:

1830 год - Эндрю Джексон подписывает закон о переселении индейцев.

1905 год - разгром русского флота в Цусимском сражении.

1928 год - возвращение Максима Горького в СССР.

1987 год - в Москве на Красной площади на легкомоторном самолете приземляется немецкий пилот-любитель Матиас Руст.

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12 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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