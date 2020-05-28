28 Май 2020 2020-05-28T01:09:04+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

28 мая. Закон о переселении индейцев в США, Цусимское сражение, возвращение Максима Горького в СССР, приземление самолета на Красной площади 00:00 00:00

28 мая. В этот день в разные годы:

1830 год - Эндрю Джексон подписывает закон о переселении индейцев.

1905 год - разгром русского флота в Цусимском сражении.

1928 год - возвращение Максима Горького в СССР.

1987 год - в Москве на Красной площади на легкомоторном самолете приземляется немецкий пилот-любитель Матиас Руст.