2020-05-28T12:54:46+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Никас Сафронов: Я выпустил маски с моими картинами

Никас Сафронов.Никас Сафронов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арина Шарапова расспрашивает художника Никаса Сафронова, как он угодил в мореходное училище, почему не все богатые люди помогают нуждающимся и чем всем поможет история с коронавирусом

Никас Сафронов: Я выпустил маски с моими картинами

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