Никас Сафронов: Я выпустил маски с моими картинами
Арина Шарапова расспрашивает художника Никаса Сафронова, как он угодил в мореходное училище, почему не все богатые люди помогают нуждающимся и чем всем поможет история с коронавирусом
Никас Сафронов: Я выпустил маски с моими картинами
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