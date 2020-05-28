Какие проблемы ожидают автомобиль после 100 тысяч км пробега в условиях России
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская говорят об этом с директором департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрием Лавровым и ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергеем Соловьёвым
Какие проблемы ожидают автомобиль после 100 тысяч км пробега в условиях России
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