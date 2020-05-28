Москвичам разрешили гулять по графику и в масках, четверть россиян считают эпидемию коронавируса выдумкой, пик безработицы в России придется на третий квартал года
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Москвичам разрешили гулять по графику и в масках, четверть россиян считают эпидемию коронавируса выдумкой, пик безработицы в России придется на третий квартал года
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