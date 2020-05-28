2020-05-28T15:54:18+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Названы предприятия, которые наварились на кризисе, юрист объяснил, какое наказание грозит за прогулку вне очереди, в Сочи местные депутаты провели совещание, посвященное Хероте

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

Названы предприятия, которые наварились на кризисе, юрист объяснил, какое наказание грозит за прогулку вне очереди, в Сочи местные депутаты провели совещание, посвященное Хероте

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