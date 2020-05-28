Безработных будут отправлять на сельхозработы, Илон Маск предложил устроить на Марсе термоядерные взрывы, Xiaomi начала тестировать сеть 6G
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Безработных будут отправлять на сельхозработы, Илон Маск предложил устроить на Марсе термоядерные взрывы, Xiaomi начала тестировать сеть 6G
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