2020-05-28T21:20:14+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Экономический кризис еще не наступил, он придет ближе к осени

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, чем завершится рассмотрение иска против Путина, кто виноват во вспышке коронавируса в Дагестане, что будет, когда в России кончатся нефть и газ и кого поддерживать в противостоянии США и Китая

Георгий Бовт: Экономический кризис еще не наступил, он придет ближе к осени

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ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА:

Георгий Бовт:

Будет интересно посмотреть, как Верховный суд будет рассматривать иск к Путину от экс-губернатора

Верховный суд не пойдет против президента. И каким-нибудь образом извернется так, что подтвердит его решение. Игнатьев ничего не получит

Собянин вынужденно поступает в целом правильно

Уроки патриотизма будут отражаться в бесконечных бумажных отчетах учителей, которые они будут писать и выдумывать, что они сделали по части патриотического воспитания

На уроках патриотизма будут воспитывать циников

Мы так и будем сидеть на нефтяной игле. Доля нефтегазовых доходов остается выше 50 %. Это даже выше, чем при советской власти

ВОЗ надо если не разогнать, то кардинально реформировать, уволить все руководство и пересмотреть принципы работы

Американцы придумают против Китая что-нибудь, что будет выгодно им самим прежде всего

В противостоянии Китая и США никого не поддерживать, занять китайскую позу, сидеть на берегу реки и ждать, пока эта река пронесет труп твоего врага

Экономический кризис еще не наступил, он придет ближе к осени

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