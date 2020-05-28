2020-05-29T00:23:10+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Процентов 15-20 будут соблюдать предписание гулять по графику. Остальные 80 глубоко забьют: нас много, всех не оштрафуешь

Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальшеГлавный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше

Роман Голованов и Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают послабление режима самоизоляции в Москве

Владимир Сунгоркин: Процентов 15-20 будут соблюдать предписание гулять по графику. Остальные 80 глубоко забьют: нас много, всех не оштрафуешь

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