Владимир Сунгоркин: Процентов 15-20 будут соблюдать предписание гулять по графику. Остальные 80 глубоко забьют: нас много, всех не оштрафуешь
Роман Голованов и Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают послабление режима самоизоляции в Москве
Владимир Сунгоркин: Процентов 15-20 будут соблюдать предписание гулять по графику. Остальные 80 глубоко забьют: нас много, всех не оштрафуешь
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