28 Май 2020 2020-05-29T00:23:10+03:00

Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше

Владимир Сунгоркин: Процентов 15-20 будут соблюдать предписание гулять по графику. Остальные 80 глубоко забьют: нас много, всех не оштрафуешь 00:00 00:00

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