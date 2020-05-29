29 мая. Образование Российского автомобильного общества, создание советской таможни, визит в Москву президента США Рональда Рейгана
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
29 мая. Образование Российского автомобильного общества, создание советской таможни, визит в Москву президента США Рональда Рейгана
29 мая. В этот день в разные годы:
1904 год - образование Российского автомобильного общества.
1918 год - ВЦИК принимает Декрет о таможне.
1945 год - в Норвегии за сотрудничество с фашистами арестован писатель Кнут Гамсун.
1988 год - визит в Москву президента США Рональда Рейгана.
1950 и 1956 годы - рождение в семье Джексон двух дочерей Рэбби и Ла Тойя.