2020-05-29T02:27:46+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

29 мая. Образование Российского автомобильного общества, создание советской таможни, визит в Москву президента США Рональда Рейгана

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

29 мая. Образование Российского автомобильного общества, создание советской таможни, визит в Москву президента США Рональда Рейгана

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29 мая. В этот день в разные годы:

1904 год - образование Российского автомобильного общества.

1918 год - ВЦИК принимает Декрет о таможне.

1945 год - в Норвегии за сотрудничество с фашистами арестован писатель Кнут Гамсун.

1988 год - визит в Москву президента США Рональда Рейгана.

1950 и 1956 годы - рождение в семье Джексон двух дочерей Рэбби и Ла Тойя.

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12 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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