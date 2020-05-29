29 Май 2020 2020-05-29T02:27:46+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

29 мая. Образование Российского автомобильного общества, создание советской таможни, визит в Москву президента США Рональда Рейгана 00:00 00:00

29 мая. В этот день в разные годы:

1904 год - образование Российского автомобильного общества.

1918 год - ВЦИК принимает Декрет о таможне.

1945 год - в Норвегии за сотрудничество с фашистами арестован писатель Кнут Гамсун.

1988 год - визит в Москву президента США Рональда Рейгана.

1950 и 1956 годы - рождение в семье Джексон двух дочерей Рэбби и Ла Тойя.