28 Май 2020 2020-05-28T19:57:34+03:00

Aa

В Tele2 придумали, как сократить расходы на абонентскую плату на 15% 00:00 00:00

Tele2 продолжает поддерживать россиян в период самоизоляции и предлагает абонентам собираться в группы и получить снижение абонентской платы на 15% для каждого номера. Все участники группы могут выбрать разные тарифные планы и сократить свои ежемесячные платежи. При оформлении нового номера курьер бесплатно привезет домой SIM-карту.