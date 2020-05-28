В Tele2 придумали, как сократить расходы на абонентскую плату на 15%
Для этого даже не нужно менять свой тарифный план!
В Tele2 придумали, как сократить расходы на абонентскую плату на 15%
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Tele2 продолжает поддерживать россиян в период самоизоляции и предлагает абонентам собираться в группы и получить снижение абонентской платы на 15% для каждого номера. Все участники группы могут выбрать разные тарифные планы и сократить свои ежемесячные платежи. При оформлении нового номера курьер бесплатно привезет домой SIM-карту.