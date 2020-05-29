2020-05-29T15:40:18+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Камиль Ларин: Карантин придумали женщины! Потому что мужчины теперь с утра до вечера с семьей

Камиль ЛаринКамиль ЛаринФото: Михаил ФРОЛОВ

Актер «Квартета И» рассказывает Арине Шараповой, как придумал проект «Сказки на ночь», нравится ли ему пересаживать помидоры на грядках и как люди будут бояться выходить из карантина

Камиль Ларин: Карантин придумали женщины! Потому что мужчины теперь с утра до вечера с семьей

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