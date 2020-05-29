Минтруда предложило работодателям не увольнять сотрудников до конца пандемии, мигрантов заставят ставить специальное приложение от МВД, в Петербурге отменяют обязательное ношение масок и перчаток на улице
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Минтруда предложило работодателям не увольнять сотрудников до конца пандемии, мигрантов заставят ставить специальное приложение от МВД, в Петербурге отменяют обязательное ношение масок и перчаток на улице
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