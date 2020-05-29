2020-05-29T19:44:04+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

«Комсомолка» выяснила, насколько достоверны используемые в России тесты на COVID-19, в Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, Анна Кузнецова предложила ужесточить продажу лекарственных препаратов для абортов

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

«Комсомолка» выяснила, насколько достоверны используемые в России тесты на COVID-19, в Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, Анна Кузнецова предложила ужесточить продажу лекарственных препаратов для абортов

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