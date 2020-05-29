«Комсомолка» выяснила, насколько достоверны используемые в России тесты на COVID-19, в Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, Анна Кузнецова предложила ужесточить продажу лекарственных препаратов для абортов
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
«Комсомолка» выяснила, насколько достоверны используемые в России тесты на COVID-19, в Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, Анна Кузнецова предложила ужесточить продажу лекарственных препаратов для абортов
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