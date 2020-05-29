2020-05-29T18:00:09+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Астролог Павел Глоба: Новые большие проекты случаются на Земле раз в 20 лет, когда Юпитер и Сатурн находятся вблизи друг друга. Последний раз они соединялись в 2000 году, когда Путин пришел к власти

Владимир Торин и миллиардер Игорь Рыбаков говорят с астрологом Павлом Глобой, реально ли по звездам узнать будущее и почему до сих пор столько человек верит в гороскопы, если астрология - это лженаука

Астролог Павел Глоба: Новые большие проекты случаются на Земле раз в 20 лет, когда Юпитер и Сатурн находятся вблизи друг друга. Последний раз они соединялись в 2000 году, когда Путин пришел к власти

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ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА

Миллиардер из списка Форбс Игорь Рыбаков:

Всё, чем люди привыкли объяснять себе происходящее, уже давно не объясняет происходящее

Мы можем взаимодействовать только с тем, что видим, в то время, как невидимое играет с нами

Проблема в том, что мы становимся жителями виртуального мира, отвлекаясь от решения реальных проблем

Гуляние по расписанию по домам в Москве - это абсурд высшего рода

Мы в манипуляции родились, мы в ней живём, мы уже перестали её отличать

Астролог Павел Глоба:

Для цифрового концлагеря пока еще нет условий. Спасает некомпетентность исполнителей. Пока это только желания наших чиновников

Новые большие проекты случаются на Земле раз в 20 лет, когда Юпитер и Сатурн находятся вблизи друг друга. Последний раз они соединялись в 2000 году, когда Путин пришел к власти

Нас ждёт глобальный кризис и переформатирование всего, что мы знаем

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