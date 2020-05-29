Астролог Павел Глоба: Новые большие проекты случаются на Земле раз в 20 лет, когда Юпитер и Сатурн находятся вблизи друг друга. Последний раз они соединялись в 2000 году, когда Путин пришел к власти
Владимир Торин и миллиардер Игорь Рыбаков говорят с астрологом Павлом Глобой, реально ли по звездам узнать будущее и почему до сих пор столько человек верит в гороскопы, если астрология - это лженаука
Астролог Павел Глоба: Новые большие проекты случаются на Земле раз в 20 лет, когда Юпитер и Сатурн находятся вблизи друг друга. Последний раз они соединялись в 2000 году, когда Путин пришел к власти
ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА
Миллиардер из списка Форбс Игорь Рыбаков:
Всё, чем люди привыкли объяснять себе происходящее, уже давно не объясняет происходящее
Мы можем взаимодействовать только с тем, что видим, в то время, как невидимое играет с нами
Проблема в том, что мы становимся жителями виртуального мира, отвлекаясь от решения реальных проблем
Гуляние по расписанию по домам в Москве - это абсурд высшего рода
Мы в манипуляции родились, мы в ней живём, мы уже перестали её отличать
Астролог Павел Глоба:
Для цифрового концлагеря пока еще нет условий. Спасает некомпетентность исполнителей. Пока это только желания наших чиновников
Новые большие проекты случаются на Земле раз в 20 лет, когда Юпитер и Сатурн находятся вблизи друг друга. Последний раз они соединялись в 2000 году, когда Путин пришел к власти
Нас ждёт глобальный кризис и переформатирование всего, что мы знаем
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