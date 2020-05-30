2020-05-30T16:08:11+03:00
What's up, страна!
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Трамп обвинил в распространении коронавируса Китай и ВОЗ, в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации, с 1 июня возобновляет полеты «Победа»

Обсуждаем главные события дняОбсуждаем главные события дня

Антон Челышев обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

Трамп обвинил в распространении коронавируса Китай и ВОЗ, в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации, с 1 июня возобновляет полеты «Победа»

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