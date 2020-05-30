Россию ждет волна личных банкротств, у Трампа и Меркель возникли разногласия из-за «Северного потока-2», за последние дни мая на Москву выльется месячная норма осадков
Антон Челышев обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Россию ждет волна личных банкротств, у Трампа и Меркель возникли разногласия из-за «Северного потока-2», за последние дни мая на Москву выльется месячная норма осадков
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