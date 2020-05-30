Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов, готовится рестарт трех футбольных первенств Европы, впервые с марта собралась рабочая группа по поправкам к Конституции
Антон Челышев обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов, готовится рестарт трех футбольных первенств Европы, впервые с марта собралась рабочая группа по поправкам к Конституции
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