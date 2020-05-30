2020-05-30T19:20:06+03:00
Вот такая зверушка
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

Обсуждаем всё, что касается животныхОбсуждаем всё, что касается животных

Антон Челышев вместе с президентом ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергеем Середа и директором Московского практического форума «Компаньон» Геннадием Степановым обсуждают с какими проблемами сталкиваются те, кто соприкасается с животными

Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

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Вот такая зверушка

Тема: Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Сергей СЕРЕДА, Геннадий СТЕПАНОВ
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