Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?
Антон Челышев вместе с президентом ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергеем Середа и директором Московского практического форума «Компаньон» Геннадием Степановым обсуждают с какими проблемами сталкиваются те, кто соприкасается с животными
Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?