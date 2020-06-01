2020-05-31T23:58:31+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

1 июня. Запрет рабства на территории США, первый автомобиль Крайслер, присуждение Нобелевской премии Шолохову, запуск новостного канала CNN

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

1 июня. Запрет рабства на территории США, первый автомобиль Крайслер, присуждение Нобелевской премии Шолохову, запуск новостного канала CNN

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1 июня. В этот день в разные годы:

1862 год - запрет рабства на территории США.

1924 год - выпущен первый шестицилиндровый автомобиль Крайслер.

1965 год - писателю Михаилу Шолохову присуждается Нобелевская премия.

1980 год - запуск первого круглосуточного новостного канала CNN.

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Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

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