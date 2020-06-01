1 июня. Запрет рабства на территории США, первый автомобиль Крайслер, присуждение Нобелевской премии Шолохову, запуск новостного канала CNN
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
1 июня. Запрет рабства на территории США, первый автомобиль Крайслер, присуждение Нобелевской премии Шолохову, запуск новостного канала CNN
1 июня. В этот день в разные годы:
1862 год - запрет рабства на территории США.
1924 год - выпущен первый шестицилиндровый автомобиль Крайслер.
1965 год - писателю Михаилу Шолохову присуждается Нобелевская премия.
1980 год - запуск первого круглосуточного новостного канала CNN.