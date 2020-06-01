2020-06-01T12:07:36+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

В Москве ослабляют ограничения, корабль Маска успешно пристыковался к МКС, Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы, о которых говорит страна

В Москве ослабляют ограничения, корабль Маска успешно пристыковался к МКС, Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса

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