2020-06-01T12:57:31+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Оксана Чабанюк: Чтобы озвучивать Хрюшу, мне прошлось пройти кастинг в 3 тура

В День защиты детей Арина Шарапова отправилась в гости к заслуженной артистке России Оксане Чабанюк, чтобы расспросить, как сейчас выживает театр Образцова, как меняются современные дети и какой стилист одевает Хрюшу

Оксана Чабанюк: Чтобы озвучивать Хрюшу, мне прошлось пройти кастинг в 3 тура

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