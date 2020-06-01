Оксана Чабанюк: Чтобы озвучивать Хрюшу, мне прошлось пройти кастинг в 3 тура
В День защиты детей Арина Шарапова отправилась в гости к заслуженной артистке России Оксане Чабанюк, чтобы расспросить, как сейчас выживает театр Образцова, как меняются современные дети и какой стилист одевает Хрюшу
Оксана Чабанюк: Чтобы озвучивать Хрюшу, мне прошлось пройти кастинг в 3 тура
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