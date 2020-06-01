Мишустин представит Путину план по поддержке экономики, а в Роскосмосе заявили, что российские космонавты могут начать летать к МКС на кораблях Илона Маска
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Мишустин представит Путину план по поддержке экономики, а в Роскосмосе заявили, что российские космонавты могут начать летать к МКС на кораблях Илона Маска
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.