Врачи вынуждены обращаться к благотворительным фондам из-за нехватки в больницах масок и халатов, в Европе открываются кафе и пляжи, Украина похвасталась новыми ракетами, которые оказались советскими
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Врачи вынуждены обращаться к благотворительным фондам из-за нехватки в больницах масок и халатов, в Европе открываются кафе и пляжи, Украина похвасталась новыми ракетами, которые оказались советскими
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