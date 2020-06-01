Футуролог Константин Фрумкин: С помощью чипизации невозможно влиять на людей. Следить - да. Но не влиять
Владимир Торин и миллиардер Игорь Рыбаов обсуждают с председателем Клуба проектирования будущего Константином Фрумкиным, что нас ждет дальше: завтра, через год или даже десятилетие
Футуролог Константин Фрумкин: С помощью чипизации невозможно влиять на людей. Следить - да. Но не влиять
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ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА:
Футуролог Константин Фрумкин:
Во время карантина нас принудительно заставили тестировать практики, которыми мы раньше не планировали пользоваться
Из-за пандемии люди будут ограничивать свои контакты с физическим миром, работая на дому
Самое слабое место любых прогнозов - сроки
Прогнозирование будущего до уровня научных методов не доросло. Хотя философия тоже не является наукой
В будущем людям не понадобятся пальцы. Взаимодействие компьютеров будет идти напрямую с мозгом
Не надо бояться крупных корпораций и политиков. Их власть велика, но она уходит
Чипизация - это очень дорого, опасно и невозможно. Плюс, с её помощью влиять на человека невозможно
С помощью чипизации невозможно влиять на людей. Следить - да. Но не влиять
Всякое человеческое высказывание - манипуляция
Чтобы остаться на рынке труда, нужно постоянно овладевать новыми навыками
Миллиардер Игорь Рыбаков:
Футурология - гадание на кофейной гуще и галиматья
В будущем людей будут использовать как ресурс, сидящий по домам
Все правители - хрюши-повторюши, которые пошли на поводу у математиков, предсказавших большое количество смертей. А эти исследования были заказными
Каждый из нас рожден созданным для счастья
Каждый из нас селит в голову внутренних вредителей, когда мы теряем доверие к своим ощущениям и верим чьим-то словам