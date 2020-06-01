2020-06-01T17:45:55+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Футуролог Константин Фрумкин: С помощью чипизации невозможно влиять на людей. Следить - да. Но не влиять

Владимир Торин и миллиардер Игорь Рыбаов обсуждают с председателем Клуба проектирования будущего Константином Фрумкиным, что нас ждет дальше: завтра, через год или даже десятилетие

Футуролог Константин Фрумкин: С помощью чипизации невозможно влиять на людей. Следить - да. Но не влиять

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ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА:

Футуролог Константин Фрумкин:

Во время карантина нас принудительно заставили тестировать практики, которыми мы раньше не планировали пользоваться

Из-за пандемии люди будут ограничивать свои контакты с физическим миром, работая на дому

Самое слабое место любых прогнозов - сроки

Прогнозирование будущего до уровня научных методов не доросло. Хотя философия тоже не является наукой

В будущем людям не понадобятся пальцы. Взаимодействие компьютеров будет идти напрямую с мозгом

Не надо бояться крупных корпораций и политиков. Их власть велика, но она уходит

Чипизация - это очень дорого, опасно и невозможно. Плюс, с её помощью влиять на человека невозможно

С помощью чипизации невозможно влиять на людей. Следить - да. Но не влиять

Всякое человеческое высказывание - манипуляция

Чтобы остаться на рынке труда, нужно постоянно овладевать новыми навыками

Миллиардер Игорь Рыбаков:

Футурология - гадание на кофейной гуще и галиматья

В будущем людей будут использовать как ресурс, сидящий по домам

Все правители - хрюши-повторюши, которые пошли на поводу у математиков, предсказавших большое количество смертей. А эти исследования были заказными

Каждый из нас рожден созданным для счастья

Каждый из нас селит в голову внутренних вредителей, когда мы теряем доверие к своим ощущениям и верим чьим-то словам

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