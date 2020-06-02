2020-06-02T13:05:33+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

ОСАГО по-новому: водителей превращают в дойных коров?

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают эту, а также многие другие автомобильные темы вместе с экспертами

ОСАГО по-новому: водителей превращают в дойных коров?

00:00
00:00

Главные темы:

- ОСАГО по-новому: водителей превращают в дойных коров?

Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov.EXPERT

- Что можно купить на вторичном рынке за 700 тысяч рублей

Гости: Федор Буцко - автожурналист

- Черные метки от ГИБДД: какие знаки можно найти на своих водительских правах

Гости: Юрий Сидоренко - автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Отвергнутый диктатором: история автомобиля КИМ 10

Гости: Александр Пикуленко - автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 40.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
План восстановления предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8%
Названы условия проведения в российских школах выпускных очно
Эксперт пояснил, опасен ли астероид 163348 для Земли
В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Мишустин назвал три этапа восстановления экономики
Российская нефть достигла максимальной за 20 лет цены
На Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек
Российские спортсмены и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции
Трамп разозлил духовенство фотографией с Библией
Болельщиков будут пускать на футбольные матчи только в масках и перчатках
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Назван срок открытия кинотеатров, музеев и театров в России после самоизоляции
Олег Николаев поручил подготовить проект реконструкции школы №2 в Цивильске
В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия