2 Июнь 2020 2020-06-02T13:05:33+03:00

ОСАГО по-новому: водителей превращают в дойных коров? 00:00 00:00

Главные темы:

- ОСАГО по-новому: водителей превращают в дойных коров?

Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov.EXPERT

- Что можно купить на вторичном рынке за 700 тысяч рублей

Гости: Федор Буцко - автожурналист

- Черные метки от ГИБДД: какие знаки можно найти на своих водительских правах

Гости: Юрий Сидоренко - автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Отвергнутый диктатором: история автомобиля КИМ 10

Гости: Александр Пикуленко - автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!