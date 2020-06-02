ОСАГО по-новому: водителей превращают в дойных коров?
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают эту, а также многие другие автомобильные темы вместе с экспертами
ОСАГО по-новому: водителей превращают в дойных коров?
Главные темы:
- ОСАГО по-новому: водителей превращают в дойных коров?
Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov.EXPERT
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Гости: Федор Буцко - автожурналист
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Гости: Юрий Сидоренко - автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
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Гости: Александр Пикуленко - автожурналист
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