Алексей Лысенков: Мужчин надо, как котят или как щенков, все время гладить по голове и говорить, какие мы клёвые. Вот тогда мы готовы свернуть горы
Арина Шарапова отправилась в гости к телеведущему Алексею Лысенкову и поговорила с ним о работе по ночам, комплиментах мужчинам, стихах и увлечении парусным спортом
Алексей Лысенков: Мужчин надо, как котят или как щенков, все время гладить по голове и говорить, какие мы клёвые. Вот тогда мы готовы свернуть горы
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