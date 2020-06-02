Путин попросил ЦИК и Роспотребнадзор уделить особое внимание безопасности во время голосования по Конституции, выздоровевшие москвичи не могут избавиться от «Соцмониторинга», Трамп грозится ввести войска в протестующие штаты
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Путин попросил ЦИК и Роспотребнадзор уделить особое внимание безопасности во время голосования по Конституции, выздоровевшие москвичи не могут избавиться от «Соцмониторинга», Трамп грозится ввести войска в протестующие штаты
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