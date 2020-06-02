Роспотребнадзор смягчил требования к кафе и ресторанам, в Свердловской области передумали вводить код 666 для автомобильных номеров, российскую вакцину от COVID-19 испытают на военных
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Роспотребнадзор смягчил требования к кафе и ресторанам, в Свердловской области передумали вводить код 666 для автомобильных номеров, российскую вакцину от COVID-19 испытают на военных
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