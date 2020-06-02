В Кремле в курсе задержаний людей на одиночных пикетах, российская экономика должна вернуться к «активному» росту к концу следующего года, отели Краснодарского края за сутки приняли больше тысячи отдыхающих
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Кремле в курсе задержаний людей на одиночных пикетах, российская экономика должна вернуться к «активному» росту к концу следующего года, отели Краснодарского края за сутки приняли больше тысячи отдыхающих
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.