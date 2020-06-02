2020-06-02T16:20:55+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Кремле в курсе задержаний людей на одиночных пикетах, российская экономика должна вернуться к «активному» росту к концу следующего года, отели Краснодарского края за сутки приняли больше тысячи отдыхающих

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Кремле в курсе задержаний людей на одиночных пикетах, российская экономика должна вернуться к «активному» росту к концу следующего года, отели Краснодарского края за сутки приняли больше тысячи отдыхающих

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