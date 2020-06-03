3 Июнь 2020 2020-06-03T01:19:57+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

3 июня. Российско-китайский договор о дружбе, встреча лидеров США и СССР, выход американских астронавтов в открытый космос, создание группы «Серьга» 00:00 00:00

3 июня. В этот день в разные годы:

1846 год - Сан-Франциско переходит к США в результате американо-мексиканской войны.

1896 год - в Москве подписан договор между Китаем и Россией.

1961 год - в Австрии проходит встреча Никиты Хрущева и Джона Кеннеди.

1965 год - американские астронавты впервые выходят в открытый космос.

1994 год - образована группа «Серьга».