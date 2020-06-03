3 июня. Российско-китайский договор о дружбе, встреча лидеров США и СССР, выход американских астронавтов в открытый космос, создание группы «Серьга»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
3 июня. Российско-китайский договор о дружбе, встреча лидеров США и СССР, выход американских астронавтов в открытый космос, создание группы «Серьга»
3 июня. В этот день в разные годы:
1846 год - Сан-Франциско переходит к США в результате американо-мексиканской войны.
1896 год - в Москве подписан договор между Китаем и Россией.
1961 год - в Австрии проходит встреча Никиты Хрущева и Джона Кеннеди.
1965 год - американские астронавты впервые выходят в открытый космос.
1994 год - образована группа «Серьга».