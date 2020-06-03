Новый КоАП: за что власти собираются штрафовать водителей
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская разбираются в этом вместе с экспертами в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда»
Новый КоАП: за что власти собираются штрафовать водителей
Главные темы:
- Новый КоАП: за что власти собираются штрафовать водителей
Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov.EXPERT
- Три метра славы. Едем на Rover Mini Cooper S Final Edition
Гость: Александр Пикуленко - автожурналист
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