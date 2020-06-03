2020-06-03T13:35:42+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Новый КоАП: за что власти собираются штрафовать водителей

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская разбираются в этом вместе с экспертами в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда»

Новый КоАП: за что власти собираются штрафовать водителей

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Главные темы:

- Новый КоАП: за что власти собираются штрафовать водителей

Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov.EXPERT

- Три метра славы. Едем на Rover Mini Cooper S Final Edition

Гость: Александр Пикуленко - автожурналист

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