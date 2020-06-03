В Петербурге в Боткинской инфекционной больнице произошел пожар, основатель портала Superjob оценил реальную безработицу в России в 10 млн человек, в Уфе оправдали обвиненных в изнасиловании дознавательницы полицейских
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Петербурге в Боткинской инфекционной больнице произошел пожар, основатель портала Superjob оценил реальную безработицу в России в 10 млн человек, в Уфе оправдали обвиненных в изнасиловании дознавательницы полицейских
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