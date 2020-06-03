Больше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов, пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель, петербуржец отправился автостопом до Владивостока
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Больше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов, пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель, петербуржец отправился автостопом до Владивостока
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