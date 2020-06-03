2020-06-03T19:05:35+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Москвич очнулся после комы и узнал о пандемии, россияне конфликтуют из-за новых правил установки дачных туалетов, на одном из предприятий «Роскосмоса» будут производить лифты, говорящих гагаринское «Поехали!»

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Москвич очнулся после комы и узнал о пандемии, россияне конфликтуют из-за новых правил установки дачных туалетов, на одном из предприятий «Роскосмоса» будут производить лифты, говорящих гагаринское «Поехали!»

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