Москвич очнулся после комы и узнал о пандемии, россияне конфликтуют из-за новых правил установки дачных туалетов, на одном из предприятий «Роскосмоса» будут производить лифты, говорящих гагаринское «Поехали!»
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Москвич очнулся после комы и узнал о пандемии, россияне конфликтуют из-за новых правил установки дачных туалетов, на одном из предприятий «Роскосмоса» будут производить лифты, говорящих гагаринское «Поехали!»
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