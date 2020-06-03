2020-06-03T19:58:08+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Поможет ли голосование по Конституции сделать россиян неравнодушными к будущему страны?

Владимир Ворсобин говорит об этом с политологом Сергеем Марковым и членом Федерального политкомитета партии «Яблоко», руководителем Центра законодательных инициатив Еленой Дубровиной

Поможет ли голосование по Конституции сделать россиян неравнодушными к будущему страны?

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