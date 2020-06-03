Экономист Никита Кричевский: Путин не пойдет на следующий срок, а рубль ослабеет после Парада Победы и голосования по Конституции
Алексей Иванов и профессор Никита Кричевский обсуждают реформы Столыпина, план правительства по восстановлению экономики и противостояние США и Китая
Экономист Никита Кричевский: Путин не пойдет на следующий срок, а рубль ослабеет после Парада Победы и голосования по Конституции
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