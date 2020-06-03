1
В Уфе оправдали двух полицейских, которых обвиняли в изнасиловании дознавательницы
Девушка обвинила троих экс-полицейских в изнасиловании.Фото: Рустем АХУНОВ
Суд оправдал Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, а Павла Яромчука приговорил к четырем годам тюремного заключения
В Уфе оправдали двух полицейских, которых обвиняли в изнасиловании дознавательницы
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.