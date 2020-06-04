4 Июнь 2020 2020-06-04T12:28:43+03:00

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности, а Собянин пообещал, что через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни 00:00 00:00

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