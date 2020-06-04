2020-06-04T12:28:43+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности, а Собянин пообещал, что через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы, о которых говорит страна

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности, а Собянин пообещал, что через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни

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