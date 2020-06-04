Собянин заявил, что москвичи смогут вернуться к прежнему образу жизни только через год, по Кавказу ударил мощный ураган, протесты из США перекинулись на Европу
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Собянин заявил, что москвичи смогут вернуться к прежнему образу жизни только через год, по Кавказу ударил мощный ураган, протесты из США перекинулись на Европу
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