2020-06-04T17:21:53+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Суррогатные матери не могут отдать детей иностранцам из-за пандемии, в США сносят памятники и грабят выставки, в Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Суррогатные матери не могут отдать детей иностранцам из-за пандемии, в США сносят памятники и грабят выставки, в Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня

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