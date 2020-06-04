Суррогатные матери не могут отдать детей иностранцам из-за пандемии, в США сносят памятники и грабят выставки, в Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Суррогатные матери не могут отдать детей иностранцам из-за пандемии, в США сносят памятники и грабят выставки, в Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
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