2020-06-04T22:03:25+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Сергей Мардан: За рекомендации заниматься спортом в масках Попову и её замов из Роспотребнадзора поставить бы на беговую дорожку в респираторе и включить минут на 30

Мария Баченина и Сергей Мардан подводят вместе с экспертами информационные итоги дня

Сергей Мардан: За рекомендации заниматься спортом в масках Попову и её замов из Роспотребнадзора поставить бы на беговую дорожку в респираторе и включить минут на 30

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