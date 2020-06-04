Сергей Мардан: За рекомендации заниматься спортом в масках Попову и её замов из Роспотребнадзора поставить бы на беговую дорожку в респираторе и включить минут на 30
Мария Баченина и Сергей Мардан подводят вместе с экспертами информационные итоги дня
Сергей Мардан: За рекомендации заниматься спортом в масках Попову и её замов из Роспотребнадзора поставить бы на беговую дорожку в респираторе и включить минут на 30
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