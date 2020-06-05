5 июня. Первые полёты российских самолетов, срок похитителю «Джоконды», отъезд Ивана Бунина из России, покушение на Роберта Кеннеди
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
5 июня. Первые полёты российских самолетов, срок похитителю «Джоконды», отъезд Ивана Бунина из России, покушение на Роберта Кеннеди
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5 июня. В этот день в разные годы:
1910 год - начинается история российской авиации.
1914 год - во Флоренции вора похитителя «Джоконды» приговаривают к 1 году.
1918 год - Иван Бунин с женой уезжает из России.
1968 год - в США убивают брата Джона Кеннеди Роберта.