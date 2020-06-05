5 Июнь 2020 2020-06-06T01:05:33+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

5 июня. Первые полёты российских самолетов, срок похитителю «Джоконды», отъезд Ивана Бунина из России, покушение на Роберта Кеннеди 00:00 00:00

5 июня. В этот день в разные годы:

1910 год - начинается история российской авиации.

1914 год - во Флоренции вора похитителя «Джоконды» приговаривают к 1 году.

1918 год - Иван Бунин с женой уезжает из России.

1968 год - в США убивают брата Джона Кеннеди Роберта.