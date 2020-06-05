2020-06-05T11:36:51+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Собянин пообещал до июля снять большинство ограничений в Москве, а Кузнецова заявила о необходимости проведения без промедлений реформы органов опеки

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы, о которых говорит страна

Собянин пообещал до июля снять большинство ограничений в Москве, а Кузнецова заявила о необходимости проведения без промедлений реформы органов опеки

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