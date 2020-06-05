Александр Васильев: Телевидение, довольно жестокая мясорубка, и как только ты сходишь с дистанции, тебя начинают быстро забывать
Арина Шарапова отправилась в гости к историку моды, коллекционеру Александру Васильеву и поговорила с ним о работе, о перенесённой болезни и планах на будущее
Александр Васильев: Телевидение, довольно жестокая мясорубка, и как только ты сходишь с дистанции, тебя начинают быстро забывать
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