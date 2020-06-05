2020-06-05T13:35:09+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

1 июля Москва может снять большинство ограничений, беспорядки в США продолжаются уже больше недели, водители готовы отдавать сведения о себе в обмен на скидки

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

1 июля Москва может снять большинство ограничений, беспорядки в США продолжаются уже больше недели, водители готовы отдавать сведения о себе в обмен на скидки

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